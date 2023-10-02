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Вагнер может снова вернуться в Украину: в ISW назвали, кто может возглавить ЧВК

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Частная военная компания Вагнера может перейти в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ и снова представлять серьезную угрозу для украинских военных.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Основные боевые элементы ЧВК Вагнер разбросаны по нескольким странам: в Беларуси, Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали, и нет четкого единого лидера группировки.

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29 сентября российский диктатор Владимир Путин публично поддержал бывшего командира ЧВК и нынешнего сотрудника Министерства обороны Андрея Трошева и заявил, что они обсуждали формирование новых добровольческих отрядов для войны в Украине.

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Вагнер может снова вернуться в Украину: в ISW назвали, кто может возглавить ЧВК

Некоторые боевики Вагнера негативно отреагировали на поддержку Путиным Андрея Трошева. В одном из Telegram-каналов, связанных с Вагнером, сообщалось, что 25-летний сын Евгения Пригожина Павел Пригожин якобы взял на себя командование группировкой.

Также сообщалось, что Павел Пригожин ведет переговоры с Росгвардией об участии вагнеровцев в войне в Украине.

Российский источник утверждает, что Павел Пригожин не является самостоятельной фигурой и находится под влиянием главы службы безопасности Вагнера Михаила Ватанина, что указывает на неподдержку кремлевской кандидатуры Трошева.

Еще один источник, связанный с Вагнером, заявил, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность вхождения элементов группировки Вагнера в состав Росгвардии в качестве отдельного подразделения.

Стоит отметить, что Росгвардия находится в прямом подчинении администрации президента РФ, поэтому публичные дружеские объятия Путина с Трошевым и подчинение элементов Вагнера Минобороны РФ заслуживают внимания, считают аналитики ISW.

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Бойовик ПВК Вагнера

Источник: ISW
Война в Украине, ЧВК Вагнера, Росія
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