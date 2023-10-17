Россияне развернули по меньшей мере две бригады для усиления наступления на Авдеевку – ISW

Российские войска продолжают наступательные операции на Авдеевском направлении, хоть и относительно более медленными темпами, чем во время начальных атак.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись дальше дороги Е50, что примерно на 3 км к югу от Авдеевки.

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Российские источники отметили, что войска РФ увеличили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по населенному пункту, чтобы компенсировать медленные наземные маневры, которые осложняются мощными украинскими укреплениями вокруг Авдеевки.

Аналитики ISW также сообщают, что Россия, вероятно, развернула элементы по меньшей мере двух бригад Центрального военного округа для усиления наступательных операций на Авдеевском фронте.

Украинский военный наблюдатель сообщил 16 октября, что три российские бригады — 114 мотострелковая бригада так называемой “ДНР” и 15 и 21 МСБ ЦВО (обе из состава 2 общевойсковой армии [2 АК]) участвовали в недавних атаках на Авдеевку.

До недавнего времени подразделения “ДНР”, в частности 2 АК, активно действовали вдоль линии Сватово-Кременная, а новосформированная 25-я АК, вероятно, заменила их на линии Сватово-Кременная.

— В течение последних нескольких месяцев подразделения 2 армейского корпуса преимущественно вели оборонительные операции вдоль линии Сватово-Кременная, поэтому, вероятно, имели больше времени на отдых и восстановление перед передислокацией на более сложный участок фронта, что частично объясняет недавнее продвижение российских войск на ранее застойном Авдеевском участке фронта, — добавляют специалисты.

Ранее украинские защитники фиксировали некоторое затишье в штурмовых действиях войск РФ вблизи Авдеевки (Донецкая область). Это может быть связано со значительными потерями оккупантов.

Источник : ISW

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