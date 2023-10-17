Росіяни розгорнули щонайменше дві бригади для посилення наступу на Авдіївку – ISW

Російські війська продовжують наступальні операції на Авдіївському напрямку, хоча й відносно повільнішими темпами, аніж під час початкових атак.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що окупанти незначно просунулися далі дороги Е50, що приблизно на 3 км на південь від Авдіївки.

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Російські джерела зазначили, що війська РФ збільшили інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів по населеному пункту, щоб компенсувати повільні наземні маневри, які ускладнюються потужними українськими укріпленнями навколо Авдіївки.

Аналітики ISW також повідомляють, що Росія, ймовірно, розгорнула елементи щонайменше двох бригад Центрального військового округу для посилення наступальних операцій на Авдіївському фронті.

Український військовий спостерігач повідомив 16 жовтня, що три російські бригади – 114 мотострілецька бригада так званої “ДНР” та 15 і 21 МСБ ЦВО (обидві зі складу 2 загальновійськової армії [2 АК]) брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївку.

Донедавна підрозділи “ДНР”, зокрема 2 АК, активно діяли вздовж лінії Сватове-Кремінна, а новосформована 25 АК, ймовірно, замінила їх на лінії Сватове-Кремінна.

– Протягом останніх кількох місяців підрозділи 2 армійського корпусу переважно вели оборонні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна, тому, ймовірно, мали більше часу на відпочинок і відновлення перед передислокацією на складнішу ділянку фронту, що частково пояснює нещодавнє просування російських військ на раніше застійній Авдіївській ділянці фронту, – додають фахівці.

Раніше українські захисники фіксували деяке затишшя в штурмових діях військ РФ поблизу Авдіївки (Донецька область). Це може бути пов’язано зі значними втратами окупантів.

Джерело : ISW

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