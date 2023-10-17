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Олег Корниенко, Журналист Факты ICTV, военный корреспондент
Марта Бондаренко, редактор ленты

С весны есть люди под завалами: глава Авдеевской МВА рассказал о ситуации в городе

Віталій Барабаш

В городе Авдеевка Донецкой области уже третьи сутки количество вражеских артиллерийских и ракетных обстрелов уменьшается. Однако оккупанты и дальше бьют по позициям наших защитников.

Об этом журналисту Факты ICTV сообщил председатель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

По его словам, хотя обстрелы позиций не уменьшаются, но россияне начали меньше штурмовать. Это подтверждают и наши военные.

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Виталий Барабаш заявил, что уже по меньшей мере восемь месяцев как в городе нет ни одного дома, который бы не попал под обстрелы. Есть с разной степенью повреждения, или же разрушенные, которые уже не восстановить, – надо возводить заново.

В Авдеевке не так много многоэтажных домов – около 20% от всего жилого фонда, и то в основном это 5-этажки, есть только одна 14-этажка. Если сравнить с Бахмутом, там значительно больше высотной застройки.

Частных домов в Авдеевке почти 5 тысяч, а 5-этажных всего – 225.

Что касается гражданских жертв, то с начала обострения – 10 октября – четыре человека до сих пор находятся под завалами. Достать людей просто нереально, потому что спасателей в городе нет. И там надо применять спецтехнику, отмечает Виталий Барабаш.

– Ну, кирпичи разобрали. А когда доходят до плит перекрытия, то без спецтехники их просто не сдвинешь. А заехать техникой в город тоже невозможно, ведь дороги постоянно под обстрелами. Если позволяет погода, то они (россияне) запускают Орланы (разведывательные дроны), видят движение. Это легковая машина может быстро проехать, а спецтехника едет медленно, поэтому она является удобной целью для врага, – отметил глава МВА.

Кроме того, еще с весны три человека после российских авиаударов остаются под завалами. К сожалению, им уже не поможешь, а спасателей решили не подвергать опасности, заявил Виталий Барабаш.

– Будет немного тише, то, конечно, будем разбирать завалы, чтобы просто по-человечески похоронить погибших, – сказал глава Авдеевской МВА.

Разведка Министерства обороны Великобритании считает, что, несмотря на широкомасштабное вражеское наступление на Авдеевку, россиянам вряд ли удастся захватить город в краткосрочной перспективе.

Авдеевка, Война в Украине
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