РФ стремится создать буферную зону вокруг Луганщины – разведка Британии

Наступательная активность российских оккупационных войск на направлении Купянск-Лиман за последние две недели значительно усилилась, однако маловероятно, что им удастся добиться значительного оперативного прорыва.

Об этом говорится в своде разведки Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что последние несколько месяцев РФ наращивала боевой потенциал на этом направлении, но и Силы обороны Украины сохраняют значительное оборонное присутствие на этой оси.

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– Российские обстрелы усилились, а подразделения 6 и 25 общевойсковых армий и 1 гвардейской танковой армии совершали атаки, но с ограниченным успехом, – отмечается в сводке.

В разведке считают, что эта активность оккупантов является частью их наступления, которое ведется по нескольким направлениям на востоке Украины, а цель Кремля на линии Купянск-Лиман — продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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