РФ прагне створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
Наступальна активність російських окупаційних військ на напрямку Куп’янськ – Лиман за останні два тижны значно посилилась, проте малоймовірно, що їм вдасться досягти значного оперативного прориву.
Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.
Розвідники кажуть, що останні кілька місяців РФ нарощувала бойовий потенціал на цьому напрямку, але й Сили оборони України зберігають значну оборонну присутність на цій осі.
– Російські обстріли посилилися, а підрозділи 6 та 25 загальновійськових армій і 1 гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом, – наголошується у зведенні.
У розвідці вважають, що ця активність окупантів є частиною їхнього наступу, який ведеться на кількох напрямках на Сході України, а мета Кремля на лінії Куп’янськ – Лиман – просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження