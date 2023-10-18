РФ прагне створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Наступальна активність російських окупаційних військ на напрямку Куп’янськ – Лиман за останні два тижны значно посилилась, проте малоймовірно, що їм вдасться досягти значного оперативного прориву.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники кажуть, що останні кілька місяців РФ нарощувала бойовий потенціал на цьому напрямку, але й Сили оборони України зберігають значну оборонну присутність на цій осі.

Зараз дивляться

– Російські обстріли посилилися, а підрозділи 6 та 25 загальновійськових армій і 1 гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом, – наголошується у зведенні.

У розвідці вважають, що ця активність окупантів є частиною їхнього наступу, який ведеться на кількох напрямках на Сході України, а мета Кремля на лінії Куп’янськ – Лиман – просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.