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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ прагне створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Наступальна активність російських окупаційних військ на напрямку Куп’янськ – Лиман за останні два тижны значно посилилась, проте малоймовірно, що їм вдасться досягти значного оперативного прориву.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники кажуть, що останні кілька місяців РФ нарощувала бойовий потенціал на цьому напрямку, але й Сили оборони України зберігають значну оборонну присутність на цій осі.

Зараз дивляться

– Російські обстріли посилилися, а підрозділи 6 та 25 загальновійськових армій і 1 гвардійської танкової армії здійснювали атаки, але з обмеженим успіхом, – наголошується у зведенні.

У розвідці вважають, що ця активність окупантів є частиною їхнього наступу, який ведеться на кількох напрямках на Сході України, а мета Кремля на лінії Куп’янськ – Лиман – просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Бої на фронті

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Куп'янськ, Луганська область, Розвідка, Російська агресія, Харківська область
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