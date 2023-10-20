Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 20 октября 2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 70 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 18:00 19 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 20 октября 2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: 22 ОМБр
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