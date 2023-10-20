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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 20 октября 2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

В течение суток на фронте произошло более 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 18:00 19 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 20 октября 2023

Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта боевых действий на 20 октября 2023 – ситуация на фронте
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта боевых действий на 20 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 22 ОМБр

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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