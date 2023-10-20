Карта боевых действий на 20 октября 2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло более 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 18:00 19 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 20 октября 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 22 ОМБр

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