Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 20 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось понад 70 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 18:00 19 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 20 жовтня 2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 22 ОМБр
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