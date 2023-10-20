Карта бойових дій на 20 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 18:00 19 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 20 жовтня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

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