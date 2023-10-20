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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 20 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 70 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 18:00 19 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 20 жовтня 2023

Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 20 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 20 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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