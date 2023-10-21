Оккупанты активизировали перебрасывание сил через Мариуполь в двух направлениях

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) наблюдается активизация перемещения военной техники и живой силы РФ в двух направлених.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав соответствующие фото.

Очередное оживление перемещений войск РФ зафиксировано:

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в сторону севера Донецкой области. В направлении Волновахи с Бердянского направления оккупанты перемещали преимущественно грузовики с живой силой (до 12 единиц). Также были замечены пушки класса Рапира;

в сторону оккупированного Бердянска оккупанты везли системы ПВО, грузовики с боекомплектом и инженерную технику.

Кроме того, наблюдается подготовка для очередного перемещения резервов живой силы РФ в Мариупольский район и увеличение количества оккупантов в Мариуполе.

Пополнение в Мариуполь прибывает в основном со стороны Бердянска, “а не с привычного направления Новоазовска”.

– Вероятнее всего, это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ, — подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

В начале октября РФ перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район до 5 тыс. войск. Это было первое перемещение новых резервов с апреля 2023 года.

Тем временем украинские партизаны только за неделю ликвидировали в Мариуполе 26 российских военных. Тела оккупантов находили утопленными в море, или же они попадали в морги из-за отравления. В последнее время такие случаи участились.

Источник: Telegram Петра Андрющенко

Фото: Telegram Петра Андрющенко

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