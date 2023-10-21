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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках

російські окупанти
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) спостерігається активізація переміщення військової техніки та живої сили РФ у двох напрямках.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відповідні фото.

Чергове пожвавлення переміщень військ РФ зафіксовано:

Зараз дивляться
  • у бік півночі Донецької області. В напрямку Волновахи з Бердянського напрямку окупанти переміщували переважно вантажівки з живою силою (до 12 одиниць). Також були помічені гармати класу Рапіра;
  • у бік окупованого Бердянська окупанти везли системи ППО, вантажівки з боєкомплектом та інженерну техніку.
Карта бойових дій

Мапа: Deep State

Крім того, спостерігаються підготування для чергового заходу резервів живої сили РФ у Маріупольський район і збільшення кількості окупантів у Маріуполі.

Поповнення до Маріуполя прибуває здебільшого з боку Бердянська, “а не зі звичного напрямку Новоазовська”.

– Найімовірніше, це пов’язано з недостатністю резервів живої сили зараз безпосередньо на території РФ, – наголосив Андрющенко.

РФ перекидає сили через Маріуполь
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Фото: Telegram Петра Андрющенка
РФ перекидає сили через Маріуполь
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Фото: Telegram Петра Андрющенка
РФ перекидає сили через Маріуполь
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
РФ перекидає сили через Маріуполь
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках

Що відбувається в Маріуполі

На початку жовтня РФ перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район до 5 тис. військ. Це було перше перекидання нових резервів із квітня 2023 року.

Тим часом українські партизани лише за тиждень ліквідували в Маріуполі 26 російських військових. Тіла окупантів знаходили утопленими в морі, або ж вони потрапляли до моргів через отруєння. Останнім часом такі випадки почастішали.

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Джерело: Telegram Петра Андрющенка

Фото: Telegram Петра Андрющенка

Бердянськ, Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
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