Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках

У тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) спостерігається активізація переміщення військової техніки та живої сили РФ у двох напрямках.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відповідні фото.

Чергове пожвавлення переміщень військ РФ зафіксовано:

Зараз дивляться

у бік півночі Донецької області. В напрямку Волновахи з Бердянського напрямку окупанти переміщували переважно вантажівки з живою силою (до 12 одиниць). Також були помічені гармати класу Рапіра;

у бік окупованого Бердянська окупанти везли системи ППО, вантажівки з боєкомплектом та інженерну техніку.

Крім того, спостерігаються підготування для чергового заходу резервів живої сили РФ у Маріупольський район і збільшення кількості окупантів у Маріуполі.

Поповнення до Маріуполя прибуває здебільшого з боку Бердянська, “а не зі звичного напрямку Новоазовська”.

– Найімовірніше, це пов’язано з недостатністю резервів живої сили зараз безпосередньо на території РФ, – наголосив Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі

На початку жовтня РФ перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район до 5 тис. військ. Це було перше перекидання нових резервів із квітня 2023 року.

Тим часом українські партизани лише за тиждень ліквідували в Маріуполі 26 російських військових. Тіла окупантів знаходили утопленими в морі, або ж вони потрапляли до моргів через отруєння. Останнім часом такі випадки почастішали.

Джерело: Telegram Петра Андрющенка

Фото: Telegram Петра Андрющенка

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.