Украина получила бронемашины Senator MRAP: характеристики и как помогут на фронте

Украина получила партию новых бронированных автомобилей Senator в варианте MRAP. Бронеавто передала канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles.

По данным издания Defence Blog, обновленная версия имеет улучшенную защиту от подрыва на минах. Это обеспечивает дополнительные преимущества для военных во время выполнения боевых задач на фронте.

Сама же компания представила обществу обновленную версию Senator в конце мая. Тогда объявили о начале производства бронемашин в варианте MRAP.

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По данным компании, ее разработали с учетом опыта использования ВСУ во время войны РФ против Украины.

Senator MRAP — характеристики

Бронеавтомобиль Senator MRAP имеет возможность разместить до 10 военных и обеспечить высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, чтобы обеспечить безопасность экипажа.

Senator MRAP имеет V-образную форму днища корпуса, в салоне которого установлены специальные сиденья с амортизацией. Это поможет минимизировать воздействие на экипаж внутри в случае взрыва снаружи.

Этот бронеавтомобиль успешно прошел серию испытаний и продемонстрировала свою пригодность по стандарту STANAG 4569 AEP55 уровня 2 и 2a/2b. Баллистические и взрывные испытания проводила сертифицированная НАТО независимая лаборатория США.

По открытой информации, машина способна выдержать обстрел пулями калибра до 7,62×39 мм на расстоянии 30 м, а также подрыв 6 кг взрывчатого вещества (противотанковой мины) под любым колесом или днищем машины.

Источник: Defence Blog

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