У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів

Напередодні важкої зими можемо спостерігати певну паузу масованих ракетних обстрілів. Це означає, що ворог накопичує ракетний арсенал.

Про це в інтерв’ю Еспресо розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, це не секрет, що окупанти накопичують ракети для завдання ударів по нашій енергетичній інфраструктурі у холодний період.

Зараз дивляться

Проте Україна також готується, і самостійно, і за допомогою закордонних партнерів. Тож питання захисту нашої енергосистеми постійно обговорюється.

– Цілком логічно очікувати та готуватися до продовження таких ударів цієї зими. Це означає, що і ми також готуємося, отримуємо нові засоби та можливості для протидії. Зокрема, як анонсувало воєнно-політичне керівництво, якщо такі удари будуть завдаватися, обов’язково буде відплата, – наголосив Андрій Юсов.

На запитання, чи зможе Україна завдавати симетричних ударів по аналогічних енергооб’єктах на території Росії, представник ГУР зауважив, що, на жаль, ні.

Хоча, за його словами, росіяни мають відчути на своїй території війну, яку вони розпочали проти України.

– Ми не можемо, на жаль, говорити зараз про симетричні відповіді з різних причин. Адже і засоби у нас різні. Стратегічна авіація – це прерогатива ворога. Але зараз є інші методи та інструменти, і так чи інакше “бавовна” на Росії квітне і це буде продовжуватись, – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Але Андрій Юсов зауважив, що Україна цивілізована держава і тому “бавовна” відбувається в Росії в тих місцях, які мають безпосередній стосунок до війни. Саме тому Сили оборони, наприклад, знищили штаб Чорноморського флоту РФ. Хоча при цьому жоден цивільний не постраждав, сказав представник ГУР.

Раніше розвідка Естонії заявила, що Росія завершила підготовку до нової хвилі атак на енергетичну систему України. Окупанти можуть завдати нових ударів протягом найближчих тижнів.

Джерело : Еспресо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.