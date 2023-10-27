Авдеевка и усиление ракетами нашей ПВО: что обсудили Зеленский и Сунак
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком проинформировал о попытках российских оккупантов окружить Авдеевку.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что наши воины остановили оккупантов у Авдеевки и нанесли врагу немалые потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава (от 1 000 до 8 000 человек).
Президент Украины поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку наших Вооруженных сил и народа.
Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны ракетами и антидроновими средствами.
— Я сообщил Риши о действиях России в Черном море, которые угрожают гражданскому судоходству. Украинский зерновой коридор продолжит работать, несмотря ни на что, — отметил глава государства.
Кроме того, оба лидера обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что остановка эскалации военного конфликта в интересах мирового сообщества.
Ранее премьер Великобритании Риши Сунак заверил, что пока не планируется отправлять британских инструкторов в Украину для обучения военных ВСУ.
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