В ряде областей раздается тревога. В Хмельницкой и Полтавской областях — взрывы
По территории Украины распространяется воздушная тревога.
Сейчас сирены включили в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Также тревога была объявлена в Автономной Республике Крым.
Какая угроза?
Сначала в Воздушных силах ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 01:00 1 ноября в небе зафиксировано движение нескольких ударных БпЛА противника в районе Умани, направление движения — западное.
Также, несколько БпЛА на Полтавщине — направление движения на Кременчуг. В Воздушных силах призвали жителей Кременчуга и Миргорода находиться в укрытиях.
По состоянию на 1:26 1 ноября в ПС ВСУ указывали, что ударные БпЛА находятся возле Винницы, двигаясь на запад.
Впоследствии военные предупредили о движении беспилотников в сторону Хмельницкой области.
Где прозвучали взрывы
Взрывы во время массированной воздушной тревоги прозвучали в Хмельницкой области, регион атаковали российские БпЛА.
Также взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области.
Впоследствии Суспільне писало, что в Миргородской общине на Полтавщине прогремела серия взрывов, сообщили местные жители.
Подробнее о том, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно узнать на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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