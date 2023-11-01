У низці областей лунає тривога. На Хмельниччині та Полтавщині – вибухи
Територією України шириться повітряна тривога.
Наразі сирени увімкнули в Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.
Також тривогу було оголошено в Автономній Республіці Крим.
Яка загроза?
Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.
Станом на 01:00 1 листопада в небі зафіксовано рух декількох ударних БпЛА противника в районі Умані, напрямок руху – західний.
Також, декілька БпЛА на Полтавщині – напрямок руху на Кременчук. У Повітряних силах закликали мешканців Кременчука та Миргорода перебувати в укриттях.
Станом на 1:26 1 листопада у ПС ЗСУ вказували, що ударні БпЛА знаходяться біля Вінниці, рухаючись на захід.
Згодом військові попередили про рух безпілотників в бік Хмельниччини.
Де пролунали вибухи
Вибухи під час масованої повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області, регіон атакували російські БпЛА.
Також вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.
Згодом Суспільне писало, що у Миргородській громаді на Полтавщині пролунала серія вибухів, повідомили місцеві жителі.
Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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