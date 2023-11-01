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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У низці областей лунає тривога. На Хмельниччині та Полтавщині – вибухи

У низці областей лунає тривога. На Хмельниччині та Полтавщині – вибухи

Територією України шириться повітряна тривога.

Наразі сирени увімкнули в Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Також тривогу було оголошено в Автономній Республіці Крим.

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Карта повітряних тривог в Україні онлайн 1 листопада

Яка загроза?

Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.

Станом на 01:00 1 листопада в небі зафіксовано рух декількох ударних БпЛА противника в районі Умані, напрямок руху – західний.

Також, декілька БпЛА на Полтавщині – напрямок руху на Кременчук. У Повітряних силах закликали мешканців Кременчука та Миргорода перебувати в укриттях.

Станом на 1:26 1 листопада у ПС ЗСУ вказували, що ударні БпЛА знаходяться біля Вінниці, рухаючись на захід.

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Згодом військові попередили про рух безпілотників в бік Хмельниччини.

Де пролунали вибухи

Вибухи під час масованої повітряної тривоги пролунали в Хмельницькій області, регіон атакували російські БпЛА.

Також вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.

Згодом Суспільне писало, що у Миргородській громаді на Полтавщині пролунала серія вибухів, повідомили місцеві жителі.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, тривоги
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