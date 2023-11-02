Мешки с песком и сооружения для защиты. Украина усиленно готовится к ударам РФ по энергетике — FT
Украина продолжает укреплять устойчивость энергетической инфраструктуры накануне зимы, чтобы защититься от возможных атак РФ.
Об этом сообщает Financial Times.
Указано, что по всей стране устанавливаются мешки с песком и сооружения для защиты подстанций.
Элементы инфраструктуры, которые не нуждаются в вентиляции, были перемещены под землю, сообщил изданию человек, знакомый с этими усилиями.
— Поврежденные электрические кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов занимает больше времени. Поиск новых и транспортировка массивных конструкций может занять месяцы. Запасные части хранятся через границу в странах-союзниках, что позволяет заказывать их быстрее, — говорится в сообщении.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна стала “гораздо более подготовленной” к атакам.
Защита, по его словам, не на 100% эффективна, однако срабатывает в 80-90% случаев, особенно против дронов, которые отклоняются от курса или чьи обломки падают на критическую инфраструктуру после перехвата.
Шмыгаль добавил, что год назад было уничтожено около 40% украинской электроэнергетической инфраструктуры, но большая часть этих повреждений уже устранена.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что отключение электроэнергии по графику зимой будет зависеть от характера обстрелов РФ.
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