Мешки с песком и сооружения для защиты. Украина усиленно готовится к ударам РФ по энергетике — FT

Украина продолжает укреплять устойчивость энергетической инфраструктуры накануне зимы, чтобы защититься от возможных атак РФ.

Об этом сообщает Financial Times.

Указано, что по всей стране устанавливаются мешки с песком и сооружения для защиты подстанций.

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Элементы инфраструктуры, которые не нуждаются в вентиляции, были перемещены под землю, сообщил изданию человек, знакомый с этими усилиями.

— Поврежденные электрические кабели можно быстро заменить, но ремонт подстанций и трансформаторов занимает больше времени. Поиск новых и транспортировка массивных конструкций может занять месяцы. Запасные части хранятся через границу в странах-союзниках, что позволяет заказывать их быстрее, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна стала “гораздо более подготовленной” к атакам.

Защита, по его словам, не на 100% эффективна, однако срабатывает в 80-90% случаев, особенно против дронов, которые отклоняются от курса или чьи обломки падают на критическую инфраструктуру после перехвата.

Шмыгаль добавил, что год назад было уничтожено около 40% украинской электроэнергетической инфраструктуры, но большая часть этих повреждений уже устранена.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что отключение электроэнергии по графику зимой будет зависеть от характера обстрелов РФ.

Источник : Financial Times

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