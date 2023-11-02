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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мішки з піском і споруди для захисту. Україна посилено готується до ударів РФ по енергетиці – FT

електроенергія
Фото: Pixabay

Україна продовжує зміцнювати стійкість енергетичної інфраструктури напередодні зими, щоб захиститись від можливих атак РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначено, що по всій країні встановлюються мішки з піском і споруди для захисту підстанцій.

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Елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, були переміщені під землю, повідомила виданню людина, знайома з цими зусиллями.

– Пошкоджені електричні кабелі можна швидко замінити, але ремонт підстанцій і трансформаторів займає більше часу. Пошук нових і транспортування масивних конструкцій може зайняти місяці. Запасні частини зберігаються через кордон у країнах-союзниках, що дає змогу замовляти їх швидше, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна стала “набагато більш підготовленою” до атак.

Захист, за його словами, не на 100% ефективний, проте спрацьовує у 80-90% випадків, особливо проти дронів, що відхиляються від курсу або чиї уламки падають на критичну інфраструктуру після перехоплення.

Шмигаль додав, що рік тому було знищено близько 40% української електроенергетичної інфраструктури, але більшу частину цих пошкоджень уже усунуто.

Раніше в Укренерго повідомили, що відключення електроенергії за графіком взимку залежатиме від характеру обстрілів РФ.

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Джерело: Financial Times
Війна в Україні, електроенергія, Україна
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