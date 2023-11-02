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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Днепропетровской области сбили российскую ракету: от падения обломков есть разрушения

В Днепропетровской области сбили российскую ракету: от падения обломков есть разрушения

Этой ночью на Днепропетровщине защитники неба из воздушного командования Восток сбили вражескую ракету. Обломки упали в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

От обломков загорелась сухая трава — пожарные пламя потушили. Уничтожены две хозяйственные постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди не пострадали.

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По Зеленодольской общине в районе населенного пункта Марьянское Криворожского района враг попал из артиллерии. Погибших и раненых нет.

Ночью в Днепропетровской области сбили вражескую ракету — ОВА

Сергій Лисак

31 октября в Днепропетровской области уничтожили два беспилотника. 30 октября ночью силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью сбили две российские ракеты. 28 октября над Днепропетровской областью сбили три вражеские ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ

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Днепропетровская область, Ракетные удары России
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