Переговоры о вступлении в ЕС: в Кабмине подтвердили визит главы Еврокомиссии в ноябре

В начале ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину. Визит состоится в преддверии обнародования отчета о перспективах вступления Украины в ЕС.

Это подтвердила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Єдині новини.

Отчет, который ожидается 8 ноября, будет касаться прогресса Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии. Он также может содержать рекомендацию начать переговоры о вступлении нашего государства в блок.

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– Действительно ожидаем, что 8 ноября будет такое решение (отчет Еврокомиссии, – Ред.). Перед тем ожидаем с визитом президента Еврокомиссии для переговоров с президентом Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены на рассмотрение, — отметила Стефанишина.

Она ожидает, что оценка Еврокомиссии будет “однозначно положительной”.

Стефанишина выразила надежду, что Брюссель четко зафиксирует прогресс Украины по 7 шагам.

– Но и будут даны рекомендации, какие приоритеты далее видит ЕС по реформе в сфере верховенства права. Будем надеяться, что это не связано с оценкой выполнения семи рекомендаций, поскольку это был такой технический перечень задач, с которым мы уже справились. Эта страница закрыта, – добавила она.

Членство Украины в ЕС: что известно

В июне 2022 года Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Решение поддержали все 27 членов блока.

Параллельно с этим Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые должен выполнить Киев. Речь идет, например, о судебной реформе, борьбе с коррупцией, принятии закона о СМИ.

Рекомендации следует выполнить для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее западные СМИ сообщали, что Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину в начале ноября. Сегодня это официально подтвердила Ольга Стефанишина.

Кроме того, СМИ сообщали, что 8 ноября Еврокомиссия выпустит отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на пути в ЕС. Брюссель может рекомендовать начать переговоры по вступлению с Украиной и Молдовой.

Однако будут “технические” предостережения по поводу реформ, в которых странам нужно добиться большего прогресса: от создания независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и борьбы с коррупцией.

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