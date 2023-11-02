Переговори про вступ до ЄС: у Кабміні підтвердили візит очільниці Єврокомісії в листопаді

На початку листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до України. Візит відбудеться напередодні оприлюднення звіту про перспективи вступу України в ЄС.

Це підтвердила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону Єдині новини.

Звіт, який очікується 8 листопада, стосуватиметься прогресу України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії. Він також може містити рекомендацію розпочати переговори про вступ нашої держави до блоку.

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– Дійсно очікуємо, що 8 листопада буде таке рішення (звіт Єврокомісії, – Ред.). Перед тим очікуємо з візитом президентку Єврокомісії для переговорів із президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені на розгляд, – зазначила Стефанішина.

Вона очікує, що оцінка Єврокомісії буде “однозначно позитивною”.

Стефанішина висловила сподівання, що Брюссель чітко зафіксує прогрес України по 7 кроках.

– Але й будуть надані рекомендації, які далі пріоритети бачить ЄС щодо реформи в сфері верховенства права. Будемо сподіватися, що це не пов’язано з оцінкою виконання саме семи рекомендацій, оскільки це був такий технічний перелік завдань, із яким ми вже впоралися. Ця сторінка закрита, – додала вона.

Членство України в ЄС: що відомо

У червні 2022 року Україна отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення підтримали всі 27 членів блоку.

Паралельно з цим Єврокомісія надала сім рекомендацій, які має виконати Київ. Йдеться, наприклад, про судову реформу, боротьбу з корупцією, ухвалення закону про ЗМІ.

Рекомендації потрібно виконати для запуску переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Урсула фон дер Ляєн приїде в Україну на початку листопада. Сьогодні це офіційно підтвердила Ольга Стефанішина.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що 8 листопада Єврокомісія випустить звіт про прогрес України та інших кандидатів на шляху до ЄС. Брюссель може рекомендувати розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою.

Однак будуть “технічні” застереження з приводу реформ, у яких країнам потрібно досягти більшого прогресу: від створення незалежної судової системи до захисту прав меншин і боротьби з корупцією.

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