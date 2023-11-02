Войска РФ пытались наступать под Угледаром, но ВСУ их остановили — Зеленский
Была попытка оккупационных войск наступать на Угледарском направлении в Донецкой области, но Силы обороны остановили их, нанеся тяжелые потери — уничтожены десятки единиц техники, много убитых и раненых.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после ежедневного селектора.
— Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на Юге, — добавил глава государства.
Зеленский отметил, что получил отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники, и разведок — о ситуации на фронте, за рубежом и в стане врага.
Кроме того, по его словам, результаты работы зернового коридора за октябрь показали положительную динамику, поэтому сейчас финализируют формат страхования для судов, что придаст уверенности всем сторонам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко