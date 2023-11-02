Войска РФ пытались наступать под Угледаром, но ВСУ их остановили — Зеленский

Была попытка оккупационных войск наступать на Угледарском направлении в Донецкой области, но Силы обороны остановили их, нанеся тяжелые потери — уничтожены десятки единиц техники, много убитых и раненых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после ежедневного селектора.

— Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на Юге, — добавил глава государства.

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Зеленский отметил, что получил отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники, и разведок — о ситуации на фронте, за рубежом и в стане врага.

Кроме того, по его словам, результаты работы зернового коридора за октябрь показали положительную динамику, поэтому сейчас финализируют формат страхования для судов, что придаст уверенности всем сторонам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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