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Валентина Летяк, редактор ленты

Войска РФ пытались наступать под Угледаром, но ВСУ их остановили — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Была попытка оккупационных войск наступать на Угледарском направлении в Донецкой области, но Силы обороны остановили их, нанеся тяжелые потери — уничтожены десятки единиц техники, много убитых и раненых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после ежедневного селектора.

— Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на Юге, — добавил глава государства.

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Зеленский отметил, что получил отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники, и разведок — о ситуации на фронте, за рубежом и в стане врага.

Кроме того, по его словам, результаты работы зернового коридора за октябрь показали положительную динамику, поэтому сейчас финализируют формат страхования для судов, что придаст уверенности всем сторонам.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Авдеевка, Армия России, Война в Украине, Владимир Зеленский, Угледар, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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