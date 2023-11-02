Війська РФ намагалися наступати під Вугледаром, але ЗСУ їх зупинили – Зеленський
Була спроба окупаційних військ наступати на Вугледарському напрямку в Донецькій області, але Сили оборони зупинили їх, завдавши тяжких втрат – знищено десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після щоденного селектору.
– Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на Півдні, – додав глава держави.
Зеленський зауважив, що отримав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки, та розвідок – щодо ситуації на фронті, за кордоном та в стані ворога.
Окрім того, за його словами, результати роботи зернового коридору за жовтень показали позитивну динаміку, тому наразі фіналізують формат страхування для суден, що додасть упевненості усім сторонам.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко