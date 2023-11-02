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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Війська РФ намагалися наступати під Вугледаром, але ЗСУ їх зупинили – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Була спроба окупаційних військ наступати на Вугледарському напрямку в Донецькій області, але Сили оборони зупинили їх, завдавши тяжких втрат – знищено десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після щоденного селектору.

– Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на Півдні, – додав глава держави.

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Зеленський зауважив, що отримав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки, та розвідок – щодо ситуації на фронті, за кордоном та в стані ворога.

Окрім того, за його словами, результати роботи зернового коридору за жовтень показали позитивну динаміку, тому наразі фіналізують формат страхування для суден, що додасть упевненості усім сторонам.

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Місто Авдіївка

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Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Вугледар, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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