Війська РФ намагалися наступати під Вугледаром, але ЗСУ їх зупинили – Зеленський

Була спроба окупаційних військ наступати на Вугледарському напрямку в Донецькій області, але Сили оборони зупинили їх, завдавши тяжких втрат – знищено десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після щоденного селектору.

– Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на Півдні, – додав глава держави.

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Зеленський зауважив, що отримав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки, та розвідок – щодо ситуації на фронті, за кордоном та в стані ворога.

Окрім того, за його словами, результати роботи зернового коридору за жовтень показали позитивну динаміку, тому наразі фіналізують формат страхування для суден, що додасть упевненості усім сторонам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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