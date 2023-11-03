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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Збили 24 Shahed та ракету Х-59: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки на Україну

Дрони Shahed

Цієї ночі російські військові атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші сили ППО знищили 25 цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог запустив по Україні 40 дронів-камікадзе Shahed-136/131, вдалося збити 24 безпілотники. БпЛА летіли з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ.

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Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Shahed ворог запускав хвилями – дрони летіли у різних напрямках малими групами. У регіонах працювала протиповітряна оборона.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Ракетні удари Росії
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