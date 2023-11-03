Збили 24 Shahed та ракету Х-59: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки на Україну
Цієї ночі російські військові атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші сили ППО знищили 25 цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом ворог запустив по Україні 40 дронів-камікадзе Shahed-136/131, вдалося збити 24 безпілотники. БпЛА летіли з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ.
Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
Shahed ворог запускав хвилями – дрони летіли у різних напрямках малими групами. У регіонах працювала протиповітряна оборона.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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