Украина закроет глаза на то, что Германия отказывается поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, если вместо них накануне зимы партнеры передадут нам новые системы противовоздушной обороны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Welt.

Он отметил, что с наступлением холодов россияне попытаются еще раз проверить украинскую выносливость своими ракетами.

– Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше, но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами, – сказал он.

Кулеба отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы добиться все же “зеленого света” от Германии относительно крылатых ракет Taurus.

По словам главы МИД, Берлин всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но не принимается во внимание, какой огромный поворот он уже сделал.

Сейчас вопрос относительно отправки Украине Taurus находится на стадии обсуждения.

Taurus для Украины

По данным издания Washington Post, Германия не спешит отправлять в Украину высокоточные ракеты большой дальности Taurus, опасаясь, что для их эксплуатации потребуются немецкие специалисты, а это, по мнению некоторых официальных лиц из правительства ФРГ, может привести к прямой конфронтации Берлина с Россией.

