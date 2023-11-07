В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Кабинет министров Украины разрешил оформлять временное разрешение на выезд ребенка за границу через мобильное приложение Дія.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, эта услуга будет полностью бесплатной.
Как оформить разрешение на выезд ребенка в приложении Дія
По словам министра, все будет работать очень просто. Необходимо, чтобы оба родителя имели мобильное приложение Дія.
Один из них должен отправить заявление о разрешении на выезд ребенка, а второй — дать согласие в приложении с помощью Дія.Підпис.
Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а украинские пограничники смогут всю информацию проверить онлайн.
Министр отметил, что эта услуга будет полностью бесплатной. В то же время способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.
Источник: Михаил Федоров
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