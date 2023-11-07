Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться

В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Фото: Pexels

Кабинет министров Украины разрешил оформлять временное разрешение на выезд ребенка за границу через мобильное приложение Дія.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, эта услуга будет полностью бесплатной.

Как оформить разрешение на выезд ребенка в приложении Дія

По словам министра, все будет работать очень просто. Необходимо, чтобы оба родителя имели мобильное приложение Дія.

Сейчас смотрят

Один из них должен отправить заявление о разрешении на выезд ребенка, а второй — дать согласие в приложении с помощью Дія.Підпис.

Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а украинские пограничники смогут всю информацию проверить онлайн.

Министр отметил, что эта услуга будет полностью бесплатной. В то же время способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

Читайте также
Будут ли выдавать повестку и военный билет через приложение Дія — объяснение Минцифры
дія

Источник: Михаил Федоров

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Дія, Приложение Дія, Границы Украины, Прикордонники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховна Рада
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
DeepStateMap
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
В приложении Дія можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу: как воспользоваться
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь