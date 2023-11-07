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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У додатку Дія можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон: як скористатися

У додатку Дія можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон: як скористатися
Фото: Pexels

Кабінет міністрів України дозволив оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон через мобільний додаток Дія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ця послуга буде повністю безкоштовною.

Як оформити дозвіл на виїзд дитини в додатку Дія

За словами міністра, все працюватиме дуже просто. Необхідно, щоб обоє батьків мали мобільний додаток Дія.

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Один з них має надіслати заяву про дозвіл на виїзд дитини, а другий – надати згоду в додатку за допомогою Дія.Підпис.

Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а українські прикордонники зможуть всю інформацію перевірити онлайн.

Міністр зазначив, що ця послуга буде повністю безкоштовною. Водночас спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

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дія

Джерело: Михайло Федоров

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Війна в Україні, Дія, Додаток Дія, Кордони України, Прикордонники
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