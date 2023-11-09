США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом

Соединенные Штаты Америки потратили 96% средств, которые предусматривались на помощь для Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга для журналистов.

По его словам, США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом США.

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— Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, то есть более $60 млрд, и это не только помощь в сфере безопасности, это экономическая, финансовая помощь и гуманитарная помощь, то мы использовали примерно 96%, — сказал Кирби.

Он также добавил, что со стороны Пентагона было использовано более 90% средств для помощи Украине в области безопасности.

— Минобороны (США, — Ред.) имеет примерно до $1,1 млрд для пополнения запасов к зиме. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос (в Конгрессе. — Ред.), — добавил Кирби.

Представитель Администрации президента США подчеркнул, что Америка должна и в дальнейшем помогать Украине в сфере безопасности, чтобы ВСУ могли максимально использовать время, которое у них осталось, до ухудшения погоды, что усложнит продвижение.

Напомним, в октябре президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил запрос в Конгресс США, который имел целью поддержать как Украину, так и Израиль. Пакет на $106 млрд предусматривал более $60 млрд только для Украины. Впрочем, утвердить новый пакет помощи так и не удалось, поскольку конгрессмены сначала не могли определиться с избранием спикера Палаты представителей (нижней палаты Конгресса), а впоследствии — согласовать, как именно должна предоставляться помощь странам, в отношении которых сделал запрос глава Белого дома.

Источник : White House

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