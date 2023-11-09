Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом

США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки потратили 96% средств, которые предусматривались на помощь для Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга для журналистов.

По его словам, США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом США.

Сейчас смотрят

— Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, то есть более $60 млрд, и это не только помощь в сфере безопасности, это экономическая, финансовая помощь и гуманитарная помощь, то мы использовали примерно 96%, — сказал Кирби.

Он также добавил, что со стороны Пентагона было использовано более 90% средств для помощи Украине в области безопасности.

— Минобороны (США, — Ред.) имеет примерно до $1,1 млрд для пополнения запасов к зиме. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос (в Конгрессе. — Ред.), — добавил Кирби.

Представитель Администрации президента США подчеркнул, что Америка должна и в дальнейшем помогать Украине в сфере безопасности, чтобы ВСУ могли максимально использовать время, которое у них осталось, до ухудшения погоды, что усложнит продвижение.

Напомним, в октябре президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил запрос в Конгресс США, который имел целью поддержать как Украину, так и Израиль. Пакет на $106 млрд предусматривал более $60 млрд только для Украины. Впрочем, утвердить новый пакет помощи так и не удалось, поскольку конгрессмены сначала не могли определиться с избранием спикера Палаты представителей (нижней палаты Конгресса), а впоследствии — согласовать, как именно должна предоставляться помощь странам, в отношении которых сделал запрос глава Белого дома.

Читайте также
США имеют четкий план действий по оказанию помощи Украине — Блинкен
Ентоні Блінкен

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: White House
Война в Украине, Джон Кірбі, Конгрес, Конгресс США, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки ликвидировали 1080 оккупантов и 77 единиц тяжелой техники
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 09.11.2023
DeepStateMap
В Днепре ночью были слышны взрывы: в районе сбили вражескую ракету
вибух
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Путин в президентской кампании будет избегать темы войны в Украине – ISW
Володимир Путін

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Отчет ЕС: итоги | Штурм оккупантов в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
США на 96% исчерпали помощь Украине, выделенную Конгрессом – Белый дом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь