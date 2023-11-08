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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський

сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
Фото: Getty Images

Україна успішно евакуювала із сектору Гази першу групу із 43 українців. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Зараз вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів.

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– Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови. Раді допомогти нашим дружнім сусідам, – зазначив президент. 

Зеленський додав, що евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією наших громадян.

Евакуація українців із сектору Гази

Напередодні ввечері з сектору Гази розпочалась евакуація українців, і вже вдалося випустити першу групу громадян України через КПП з Єгиптом.

Як пише Суспільне із посиланням на місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

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Єгипет, Війна в Ізраїлі, Володимир Зеленський, Молдова, Сектор Газа, Україна
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