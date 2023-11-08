Україна евакуювала із сектора Гази першу групу із 43 українців – Зеленський

Україна успішно евакуювала із сектору Гази першу групу із 43 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів.

Зараз дивляться

– Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови. Раді допомогти нашим дружнім сусідам, – зазначив президент.

Зеленський додав, що евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією наших громадян.

Евакуація українців із сектору Гази

Напередодні ввечері з сектору Гази розпочалась евакуація українців, і вже вдалося випустити першу групу громадян України через КПП з Єгиптом.

Як пише Суспільне із посиланням на місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.