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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Британия завершила обучение 30 тыс. украинских военных с опережением графика

Британия завершила обучение 30 тыс. украинских военных с опережением графика

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о завершении подготовки 30 тыс. украинских военных на британской территории.

Как заявил в своем X (бывший Twitter) Шаппс, британский инструктаж украинских воинов удалось завершить на семь недель раньше запланированных сроков.

— Великобритания обучила больше украинских новобранцев, чем было обещано — сегодня мы на 7 недель раньше срока выполнили план по обучению 30 тысяч человек в год. Мы привлекли международных партнеров и можем гордиться реальными изменениями в мире, которые мы делаем для свободы Украины здесь, в Великобритании. Слава Украине, — отметил он.

Кроме министра обороны, подготовку украинских военных прокомментировал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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— Я с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день в рамках операции Interflex прошли обучение 30 тыс. человек. Мое сегодняшнее сообщение такое же, как и тогда: Мы будем с вами до победы, — добавил Сунак.

Сайт правительства Великобритании уточняет, что 30 тыс. обученных военнослужащих Вооруженных сил Украины обучались с июня 2022 года. В целом Британией уже было натренировано 52 тыс. военных украинской армии с 2014 года.

После запуска программы летом 2022-го к обучению украинских военных присоединились международные партнеры, в частности, инструкторы Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов и Австралии.

Один курс проводится минимум в течение пяти недель и охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, тактику патрулирования и обучение по выполнению задач в сельской местности.

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