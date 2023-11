Британия завершила обучение 30 тыс. украинских военных с опережением графика

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о завершении подготовки 30 тыс. украинских военных на британской территории.

Как заявил в своем X (бывший Twitter) Шаппс, британский инструктаж украинских воинов удалось завершить на семь недель раньше запланированных сроков.

Кроме министра обороны, подготовку украинских военных прокомментировал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

— Я с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день в рамках операции Interflex прошли обучение 30 тыс. человек. Мое сегодняшнее сообщение такое же, как и тогда: Мы будем с вами до победы, — добавил Сунак.

Back in February, @ZelenskyyUa and I met of some of the Ukrainian soldiers being trained here in the UK.

I’m proud to say that 30,000 have now been trained through Op Interflex.

My message today in @pravda_eng is the same as it was then: We will be with you until victory ????????????????

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 10, 2023