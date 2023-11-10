Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Є чотири версії загибелі помічника Залужного: в ДБР виділили основну
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка

Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про завершення підготовки 30 тис. українських військових на британській території.

Як заявив у своєму X (колишній Twitter) Шаппс, британський інструктаж українських воїнів вдалося завершити на сім тижнів раніше від запланованих термінів.

– Велика Британія навчила більше українських новобранців, ніж було обіцяно – сьогодні ми на 7 тижнів раніше терміну виконали план щодо навчання 30 тисяч осіб на рік. Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні, – зазначив він.

Окрім міністра оборони, підготовку українських військових прокоментував і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Зараз дивляться

– Я з гордістю можу сказати, що на сьогодні день у межах операції Interflex пройшли навчання 30 тис. осіб. Моє сьогоднішнє повідомлення таке саме, як і тоді: Ми будемо з вами до перемоги, – додав Сунак.

Сайт уряду Великої Британії уточнює, що 30 тис. навчених військовослужбовців Збройних сил України навчалися з червня 2022 року. Загалом Британія вже натренувала 52 тис. військових української армії з 2014 року.

Після запуску програми влітку 2022-го до навчання українських військових долучилися міжнародні партнери, зокрема, інструктори Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та Австралії.

Один курс проводиться щонайменше протягом п’яти тижнів і охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання та навчання з виконання завдань у сільській місцевості.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Структура ЗСУ: які є роди військ, назви військових частин та підрозділів
військовий збройних сил України

Фото: Rt Hon Grant Shapps MP

Військові навчання, Велика Британія, Ріші Сунак, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Литва передала Україні партію антидронових засобів і генераторів
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Понад 10 тис. окупантів і 250 бронемашин: Залужний про втрати РФ під час штурму Авдіївки
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Структура ЗСУ: які є роди військ, назви військових частин та підрозділів
військовий збройних сил України
Від солдата до генерала: які військові звання мають ЗСУ
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Втрата С-400 змусить РФ перекидати ППО в Україну з російської периферії – британська розвідка
С-400

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь