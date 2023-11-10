Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про завершення підготовки 30 тис. українських військових на британській території.
Як заявив у своєму X (колишній Twitter) Шаппс, британський інструктаж українських воїнів вдалося завершити на сім тижнів раніше від запланованих термінів.
– Велика Британія навчила більше українських новобранців, ніж було обіцяно – сьогодні ми на 7 тижнів раніше терміну виконали план щодо навчання 30 тисяч осіб на рік. Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами у світі, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні, – зазначив він.
Окрім міністра оборони, підготовку українських військових прокоментував і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
– Я з гордістю можу сказати, що на сьогодні день у межах операції Interflex пройшли навчання 30 тис. осіб. Моє сьогоднішнє повідомлення таке саме, як і тоді: Ми будемо з вами до перемоги, – додав Сунак.
Back in February, @ZelenskyyUa and I met of some of the Ukrainian soldiers being trained here in the UK.
I’m proud to say that 30,000 have now been trained through Op Interflex.
My message today in @pravda_eng is the same as it was then: We will be with you until victory ????????????????
— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 10, 2023
Сайт уряду Великої Британії уточнює, що 30 тис. навчених військовослужбовців Збройних сил України навчалися з червня 2022 року. Загалом Британія вже натренувала 52 тис. військових української армії з 2014 року.
Після запуску програми влітку 2022-го до навчання українських військових долучилися міжнародні партнери, зокрема, інструктори Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів та Австралії.
Один курс проводиться щонайменше протягом п’яти тижнів і охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання та навчання з виконання завдань у сільській місцевості.
Фото: Rt Hon Grant Shapps MP
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