Британія завершила навчання 30 тис. українських військових із випередженням графіка

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про завершення підготовки 30 тис. українських військових на британській території.

Як заявив у своєму X (колишній Twitter) Шаппс, британський інструктаж українських воїнів вдалося завершити на сім тижнів раніше від запланованих термінів.

Окрім міністра оборони, підготовку українських військових прокоментував і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

– Я з гордістю можу сказати, що на сьогодні день у межах операції Interflex пройшли навчання 30 тис. осіб. Моє сьогоднішнє повідомлення таке саме, як і тоді: Ми будемо з вами до перемоги, – додав Сунак.

Back in February, @ZelenskyyUa and I met of some of the Ukrainian soldiers being trained here in the UK.

I’m proud to say that 30,000 have now been trained through Op Interflex.

My message today in @pravda_eng is the same as it was then: We will be with you until victory ????????????????

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 10, 2023