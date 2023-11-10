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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Конкретные шаги по деоккупации территорий: Зеленский провел важную Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В пятницу, 10 ноября, президент Владимир Зеленский в очередной раз собрал Ставку Верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, на заседании рассматривали ряд важных вопросов, в частности конкретные шаги по освобождению территорий Украины.

– Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий, – отметил президент.

Присутствующие также рассмотрели военный бюджет на 2024 год. Акцент будет сделан на развитии оборонно-промышленного комплекса, чтобы Украина стала более самодостаточной “по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике”.

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Были заслушаны отчеты от командующих о текущей ситуации на ключевых направлениях фронта: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском и левобережье Херсонской области.

На Ставке также приняли решение о защите Херсона, ведь город постоянно обстреливают войска РФ. Будет усилена противовоздушная оборона, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведка.

Отдельный доклад касался эвакуации украинцев и граждан стран-партнеров из сектора Газа.

Недавно Владимир Зеленский рассказывал в интервью западным СМИ, что война не зашла в тупик, и Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии.

Он также отметил, что Вооруженным силам Украины необходимо больше средств ПВО для ускорения контрнаступления.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Евакуація, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, Сектор Газа, Херсон
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