Конкретные шаги по деоккупации территорий: Зеленский провел важную Ставку
В пятницу, 10 ноября, президент Владимир Зеленский в очередной раз собрал Ставку Верховного главнокомандующего.
По словам главы государства, на заседании рассматривали ряд важных вопросов, в частности конкретные шаги по освобождению территорий Украины.
– Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий, – отметил президент.
Присутствующие также рассмотрели военный бюджет на 2024 год. Акцент будет сделан на развитии оборонно-промышленного комплекса, чтобы Украина стала более самодостаточной “по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике”.
Были заслушаны отчеты от командующих о текущей ситуации на ключевых направлениях фронта: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Мелитопольском и левобережье Херсонской области.
На Ставке также приняли решение о защите Херсона, ведь город постоянно обстреливают войска РФ. Будет усилена противовоздушная оборона, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведка.
Отдельный доклад касался эвакуации украинцев и граждан стран-партнеров из сектора Газа.
Недавно Владимир Зеленский рассказывал в интервью западным СМИ, что война не зашла в тупик, и Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии.
Он также отметил, что Вооруженным силам Украины необходимо больше средств ПВО для ускорения контрнаступления.
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