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В Феодосии обломки сбитого дрона упали на нефтебазу

В Феодосии обломки сбитого дрона упали на нефтебазу

Сегодня ночью над оккупированной Феодосией российские сили ПВО сбили два дрона.

Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на источники.

Предварительно известно, что обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы АО Морской нефтяной терминал и повредили конструкцию в здании электроподстанции управления пожарной системой. В результате отключилось электропитание трех резервуаров.

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Эвакуированы 27 сотрудников, пострадавших нет.

Кстати, в Минобороны РФ заявили, что сбили над Крымом два беспилотника.

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Фото: ASTRA

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атака дронами, Взрыв, Крым, Феодосия
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В Феодосии обломки сбитого дрона упали на нефтебазу

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