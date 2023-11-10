У Феодосії уламки збитого дрона впали на нафтобазу
Сьогодні вночі над окупованою Феодосією російські сили ППО збили два дрони.
Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела.
Попередньо відомо, що уламки безпілотників упали на територію нафтобази АТ Морський нафтовий термінал і пошкодили конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою. У результаті відключилося електроживлення трьох резервуарів.
Евакуйовано 27 співробітників, постраждалих немає.
До речі, в Міноборони РФ заявили, що збили над Кримом два безпілотники.
Фото: ASTRA
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