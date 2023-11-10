У Феодосії уламки збитого дрона впали на нафтобазу

Сьогодні вночі над окупованою Феодосією російські сили ППО збили два дрони.

Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на джерела.

Попередньо відомо, що уламки безпілотників упали на територію нафтобази АТ Морський нафтовий термінал і пошкодили конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою. У результаті відключилося електроживлення трьох резервуарів.

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Евакуйовано 27 співробітників, постраждалих немає.

До речі, в Міноборони РФ заявили, що збили над Кримом два безпілотники.

Фото: ASTRA

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