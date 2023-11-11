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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Тополях Харьковской области подняли сине-желтый флаг — ГПСУ

В Тополях Харьковской области подняли сине-желтый флаг — ГПСУ
Фото: Госпогранслужба

В населенном пункте Тополи Харьковской области украинские пограничники подняли сине-желтый флаг.

— Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле, — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПСУ, бойцы Стальной границы подняли украинский флаг в приграничном с Россией населенном пункте Тополи Харьковской области, который расположен в так называемой серой зоне.

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Где находятся Тополи

Тополи на Харьковщине находятся в 4,3 км от границы Украины с Россией.

— Оккупанты должны постоянно видеть как развевается наш флаг. Помнить, что мы здесь хозяева. Знать, что украинцы всегда готовы защищать свои земли, — утверждают в Министерстве внутренних дел.

Серой зоной называют часть территории, которую не контролирует ни украинская, ни российская сторона во время полномасштабной войны.

В частности, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что расширяется и серая зона в Херсонской области, а также назвал причины.

По его мнению, осенне-зимний фронт будет преимущественно сконцентрирован на восточном направлении. Он предполагает, что ВСУ могут влиять на тактическую авиацию России с помощью предоставленных партнерами ракет.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Прапор України, Прикордонники, українські військові, Харьковская область
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