В Тополях Харьковской области подняли сине-желтый флаг — ГПСУ
В населенном пункте Тополи Харьковской области украинские пограничники подняли сине-желтый флаг.
— Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле, — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По информации ГПСУ, бойцы Стальной границы подняли украинский флаг в приграничном с Россией населенном пункте Тополи Харьковской области, который расположен в так называемой серой зоне.
Где находятся Тополи
Тополи на Харьковщине находятся в 4,3 км от границы Украины с Россией.
— Оккупанты должны постоянно видеть как развевается наш флаг. Помнить, что мы здесь хозяева. Знать, что украинцы всегда готовы защищать свои земли, — утверждают в Министерстве внутренних дел.
Серой зоной называют часть территории, которую не контролирует ни украинская, ни российская сторона во время полномасштабной войны.
В частности, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что расширяется и серая зона в Херсонской области, а также назвал причины.
По его мнению, осенне-зимний фронт будет преимущественно сконцентрирован на восточном направлении. Он предполагает, что ВСУ могут влиять на тактическую авиацию России с помощью предоставленных партнерами ракет.
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