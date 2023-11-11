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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Тополях на Харківщині підняли синьо-жовтий прапор – ДПСУ

У Тополях на Харківщині підняли синьо-жовтий прапор – ДПСУ
Фото: Держприкордонслужба

У населеному пункті Тополі Харківської області українські прикордонники підняли синьо-жовтий прапор.

– Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі, – повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, бійці Сталевого кордону підняли український прапор у прикордонному з Росією населеному пункті Тополі Харківської області, який розташований у так званій сірій зоні.

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Де знаходяться Тополі

Тополі на Харківщині знаходяться за 4,3 км від кордону України з Росією.

– Окупанти повинні постійно бачити як майорить наш прапор. Пам’ятати, що ми тут господарі. Знати, що українці завжди готові захищати свої землі, – стверджують у Міністерстві внутрішніх справ.

Сірою зоною називають частину території, яку не контролює ні українська, ні російська сторона під час повномасштабної війни.

Зокрема, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що розширюється і сіра зона у Херсонській області, а також назвав причини.

На його думку, осінньо-зимовий фронт буде переважно сконцентрований на східному напрямку. Він припускає, що ЗСУ можуть впливати на тактичну авіацію Росії за допомогою наданих партнерами ракет.

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Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба, Прапор України, Прикордонники, українські військові, Харківська область
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