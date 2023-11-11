ЕС должен поддержать Украину, если помощь США сократится – Боррель

Европейский Союз должен быть готов поддержать Украину в развязанной РФ полномасштабной войне, если помощь США сократится.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении к Конгрессу партии европейских социалистов в Малаге.

Он отметил, что перед Евросоюзом стоит много проблем, являющихся испытанием для блока.

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– Прежде всего – Украина, где перспектива победы над РФ не является мгновенной. И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы политически и материально помочь Украине. И даже взять инициативу от Соединенных Штатов, если, что вполне вероятно, их поддержка уменьшится, — подчеркнул Боррель.

Он заверил, что Европа выполняет свои обязательства как благодаря поддержке, так и мощному сигналу – рекомендации начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

– Мы должны оставаться едиными и готовиться к более продолжительному конфликту, чем считала Россия, который РФ никогда не сможет выиграть, но конец которого может быть отложен, – добавил Боррель.

Он уточнил, что режим диктатора РФ Владимира Путина “зависим от войны”, поскольку для Кремля это “инструмент политического выживания”.

Помощь США: что известно

Президент США Джо Байдена недавно внес в Конгресс запрос на $106 млрд, из которых $61,3 млрд предусмотрено для Украины и около $14 млрд – для Израиля.

Это предложение не нашло единодушной поддержки среди республиканцев в Палате представителей. Из-за этого был принят отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд Израилю.

Но документ заблокировали демократы в Сенате, выступившие против разделения помощи Украине и Израилю.

7 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд.

Тем временем в Пентагоне заявили, что США продолжат выделять военную помощь Украине, однако пакеты будут меньше. Причина в том, что Конгресс до сих пор не утвердил дополнительное финансирование для нашего государства. А из утвержденных ранее средств осталось около $1 млрд.

Источник: El País, El Confidencial

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