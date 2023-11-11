ЕС должен поддержать Украину, если помощь США сократится – Боррель
Европейский Союз должен быть готов поддержать Украину в развязанной РФ полномасштабной войне, если помощь США сократится.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении к Конгрессу партии европейских социалистов в Малаге.
Он отметил, что перед Евросоюзом стоит много проблем, являющихся испытанием для блока.
– Прежде всего – Украина, где перспектива победы над РФ не является мгновенной. И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы политически и материально помочь Украине. И даже взять инициативу от Соединенных Штатов, если, что вполне вероятно, их поддержка уменьшится, — подчеркнул Боррель.
Он заверил, что Европа выполняет свои обязательства как благодаря поддержке, так и мощному сигналу – рекомендации начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
– Мы должны оставаться едиными и готовиться к более продолжительному конфликту, чем считала Россия, который РФ никогда не сможет выиграть, но конец которого может быть отложен, – добавил Боррель.
Он уточнил, что режим диктатора РФ Владимира Путина “зависим от войны”, поскольку для Кремля это “инструмент политического выживания”.
Помощь США: что известно
Президент США Джо Байдена недавно внес в Конгресс запрос на $106 млрд, из которых $61,3 млрд предусмотрено для Украины и около $14 млрд – для Израиля.
Это предложение не нашло единодушной поддержки среди республиканцев в Палате представителей. Из-за этого был принят отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд Израилю.
Но документ заблокировали демократы в Сенате, выступившие против разделения помощи Украине и Израилю.
7 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд.
Тем временем в Пентагоне заявили, что США продолжат выделять военную помощь Украине, однако пакеты будут меньше. Причина в том, что Конгресс до сих пор не утвердил дополнительное финансирование для нашего государства. А из утвержденных ранее средств осталось около $1 млрд.
Источник: El País, El Confidencial
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