Пентагон о военной помощи Украине: Продолжится, но пакеты станут меньше

Соединенные Штаты продолжат выделять военную помощь Украине, однако пакеты будут меньше, пока Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

Об этом рассказала на брифинге заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Она напомнила, что сейчас в Конгрессе США находится запрос на помощь Украине и Израилю (на $106 млрд), однако пока что он не одобрен. Не был поддержан и августовский запрос Белого дома о дополнительном финансировании для Украины на $24,1 млрд.

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Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать пакеты помощи.

– Мы были вынуждены дозировать нашу поддержку Украине, – отметила Сингх.

Она объяснила, что США использовали 95% предыдущего финансирования для Украины, которое составляло $62,3 млрд. Также исчерпаны средства по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).

Осталось всего около $1 млрд на пополнение запасов вооружения, которое США отправляют нашему государству. Речь идет о программе PDA, позволяющей американскому лидеру Джо Байдену отправлять оружие со складов армии США.

– У нас еще осталось небольшое количество PDA, но, как вы видели, наши пакеты становились все меньше, поскольку нам приходилось дозировать нашу поддержку Украине, – рассказала Сингх.

Она заверила, что союзники и партнеры, в том числе Соединенные Штаты, продолжают поддерживать Украину, предоставляя нужное вооружение. Однако пакеты помощи от США в ближайшее время будут меньше по объему.

– Вы видели пакет помощи, который мы представили на прошлой неделе. Мы будем продолжать предоставлять пакеты, просто они станут меньше, – подчеркнула Сингх.

В связи с этим она призвала Конгресс утвердить дополнительный запрос Белого дома, чтобы США “могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя”.

Помощь США для Украины: что известно

В начале ноября в Белом доме объявили, что пакет помощи США на $425 млн содержал последние средства по программе USAI. Для продолжения полноценной поддержки Украины необходимо, чтобы Конгресс одобрил масштабный запрос Джо Байдена на $106 млрд.

Он предусматривает выделение $61,3 млрд для Украины в течение года и около $14 млрд – для Израиля.

Однако республиканцы в Палате представителей Конгресса выступили за разделение пакетов помощи и отдельным законопроектом проголосовали за выделение $14,3 млрд Израилю. Демократы в Сенате США заблокировали это решение.

7 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд. По словам чиновников, это минимальная сумма, необходимая для покрытия базовых потребностей Украины.

Источник: Минобороны США

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