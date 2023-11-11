Годовщина освобождения Херсона: как люди отстаивали город, жили в оккупации и дождались прихода ВСУ

24 февраля 2022 года российские оккупационные войска зашли в Херсонскую область. А через неделю, 1 марта, на бронетехнике прорвались к самому Херсону. Город находился в российской оккупации почти восемь месяцев — до 11 ноября 2022 года.

Факты ICTV вспоминают прошлогодние события, как жили херсонцы в оккупации, как удавалось выезжать и как воины ВСУ в конце концов освободили город.

Начало оккупации Херсонской области

24 февраля колонны тяжелой бронированной техники врага двинулись из оккупированного Крыма на Херсонщину. В тот же день россияне ударили ракетами по аэродрому в Чернобаевке (11 км от Херсона).

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В Госпогранслужбе сообщили, что возле населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области пограничники ведут бой с противником; в районе Скадовска пограничную комендатуру обстреляли с вертолетов. Тогда погибли трое пограничников.

В тот же 24 февраля захватчики заняли главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС. Колонны вражеской техники двигались в Скадовском, Бериславском, Каховском районах. В Геническом районе здания госорганов перешли в подчинение оккупантов. По центральной улице Новотроицкого проехала тяжелая техника, возле Антоновского моста раздавались взрывы.

Кстати, тогда в соцсетях начало появляться очень много слухов, что перед вторжением России кто-то умышленно разминировал Чонгарский перешеек. В апреле 2022 года Генеральный штаб сообщил, что на самом деле переход был заминирован, но “нам противостояли силы противника, превосходящие в 15 раз”. Высшее военное командование пообещало разобраться, но уже после войны.

Оккупация Херсона

На улицах Херсона российские военные появились через неделю после полномасштабного вторжения — 1 марта. Над городом уже летали вражеские вертолеты, заехала бронетехника с триколорами.

Кстати, в первый день войны председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута сбежал из города, выехало и большинство депутатов облсовета. Остался мэр Игорь Колыхаев и его заместители. Впоследствии Лагута появился, даже проводил совещания, раздавал по селам гуманитарку. 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Лагуту с должности.

В самом Херсоне в день полномасштабного вторжения мужчины массово пошли в военкоматы, чтобы записаться или в тероборону, или в ряды ВСУ — неважно куда, или только стать на защиту родного города и страны.

Бои и протесты в Херсоне

1 марта в Сиреневом парке на улице Нефтяников более 43 бойцов теробороны Херсона встретили российских военных. Начался бой, но силы были слишком неравными. У теробороновцев были автоматы и коктейли Молотова, а оккупанты были на бронетехнике. Коктейли Молотова так и не использовали, потому что вражеская техника стояла в 150-200 метрах — никто бы просто не докинул. Тогда погибло около 30 украинских бойцов. Впоследствии появилось жуткое видео из парка.

А в мае на месте гибели теробороновцев кто-то обустроил мемориал.

2 марта утром прогремели взрывы в аэропорту Херсона. Город уже полностью враг окружил. Однако уже на следующий день в аэропорту Херсона ВСУ уничтожили всю технику врага: вертолеты и системы ПВО.

4 марта оккупанты подключили через Т2 российские телеканалы и несколько радиостанций, с украинского транслировался только телемарафон. Начала исчезать мобильная связь операторов Киевстар и Vodafone по всей области. Также оккупанты захватили телебашню и установили растяжки на территории Общественное Херсон.

5 марта ВСУ нанесли мощный удар по российским войскам возле Херсона. В тот же день несколько тысяч херсонцев вышли с протестом на центральную площадь города.

6 марта жители снова вышли на акцию неповиновения. Оператор Vodafone восстановил связь в городе.

Однако каждый день жизнь херсонцев превращалась в выживание. Госучреждения почти не функционировали, у банкоматов и в магазинах – постоянные длинные очереди, лекарств не хватало. Люди оставались без работы. Ходить по улицам в некоторых районах стало опасно из-за российских патрулей.

Постепенно город погружался в информационный вакуум — совсем исчезло украинское телевидение и радио, а в конце мая и мобильная связь и интернет. Выехать из города через блокпосты ежедневно становилось все сложнее.

25 марта в Пентагоне заявили, что россияне потеряли контроль над частью Херсона.

31 марта 2022 года в Генеральном штабе сообщили, что от российской оккупации освободили 11 сел Херсонской области, в частности: Нововоронцовку, Орловое, Заградовку, Кочубеевку. 6 апреля российский враг потерял село Осокоровка, а также населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные захватили Херсонский горсовет.

Вечером 27 апреля произошел взрыв возле телебашни — исчезли российские телеканалы. 28 апреля появилась информация, что россияне хотят ввести в обращение рубли.

В течение всего лета и сентября-октября россиянам не было покоя ни в Херсоне, ни в Херсонской области. ВСУ методично били по штабам, складам боеприпасов, по логистике в Снигиревке, Новой Каховке, Антоновке, Лазурном, Чаплинке, Херсоне, Чаривном и тому подобное.

Кстати, американская реактивная система HIMARS сыграла большую роль в деоккупации Херсона и правобережья области. Благодаря HIMARS уничтожены практически все крупные мосты — Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. То есть российские группировки, которые находились на западном берегу, оказались отрезанными от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

По состоянию на 7 июля 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов по расположению оккупантов в Чернобаевке и позже продолжали бить. На 1 августа Силы обороны освободили 46 населенных пунктов Херсонщины. А на следующий день их количество возросло уже 53.

В Херсоне активно работало партизанское движение. Например, 24 июня взорвали машину с коллаборационистом Дмитрием Савлученко. 18 июня взорвали авто начальника 90-й колонии, коллаборанта Евгения Соболева. 30 сентября в Херсонской области ликвидирован так называемый первый заместитель главы оккупационной администрации Алексей Катериничев.

11 ноября — день освобождения Херсона

Оккупанты наверняка понимали, что Херсон им не удержать, поэтому с начала ноября начали готовиться к отступлению. 3 ноября со здания Херсонской ОВА сняли российский триколор.

9 ноября командующий российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об отводе армии на левый берег Днепра. Шойгу согласился. Однако россияне не хотели просто так бежать из города: они разграбили местные музеи, похитили животных из зоопарка, в частности енота, забрали коммунальное имущество. Все награбленное вывезли в Крым.

9 ноября украинские военные освободили шесть населенных пунктов на направлении Петропавловка-Новорайск (восточнее Херсона рядом с Бериславом) и шесть населенных пунктов на направлении Первомайское-Херсон — к северу от Херсона.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что никто ниоткуда просто так не идет.

– Никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает жестов доброй воли. Мы все это завоевываем, — заявил глава государства.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на заявления россиян сказал, что “за каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия украинских войск”.

11 ноября украинские войска под вечер вошли в Херсон — 12 ноября город окончательно вернулся под контроль Украины.

Сыночки, спасибо: как в Херсонской области встречали освободителей

В освобожденной Великой Александровке наших воинов встречали со слезами облегчения на глазах. Перед этим военные зачистили местный лес, затрофеили три вражеские бронемашины.

— Спасибо, мальчики, — плакали местные жительницы.

Из каждого двора выходили люди, чтобы встретить и обнять наших воинов.

Херсон — это Украина: как горожане встречали ВСУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал этот день историческим.

Как только украинские военные зашли в Херсон, местные жители начали собираться на площади Свободы. Люди несли с собой сине-желтые государственные флаги и выкрикивали: Слава Украине!

Центр города просто “взорвался” от возгласов: ВСУ! Слез не сдерживали ни женщины, ни мужчины. Военных обнимали, целовали, дарили цветы и делали селфи.

13 ноября в Херсоне восстановили мобильную связь. 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный город, чтобы поддержать его жителей.

— Мне кажется, надо быть здесь и поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не просто говорим, а реально возвращаем, реально поднимаем наш флаг. А еще по-человечески хочется энергию и эмоции получить от людей, – сказал Зеленский журналистам.

Несмотря на то, что херсонцам пришлось пережить тяжелые 8 месяцев российской оккупации, несмотря на пытки и похищения, несмотря на бесконечные запугивания и потоки лживой российской пропаганды, то, как местные встречали ВСУ, свидетельствует об одном — в Херсоне верили и ждали Украину.

Уже год прошел со дня освобождения, однако российские военные не хотят оставить в покое жителей Херсона — ежедневно обстреливают город из артиллерии. Ежедневно, к сожалению, кто-то погибает или калечится.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский предостерегает горожан быть осторожными именно 11 ноября, потому что россияне могут усилить обстрелы города в годовщину освобождения.

10 ноября на заседании Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение о защите Херсона, ведь город постоянно в опасности. Будет усилена противовоздушная оборона, средства контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведка.

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