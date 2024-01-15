Могут ли в Украине мобилизовать заключенных: ответ адвоката

В Украине продолжается полномасштабная война и мобилизация, поэтому у населения часто возникают вопросы, могут ли отправить в ряды ВСУ того или иного человека. Вместе с юристом и адвокатом Ростиславом Кравцом прояснили, законен ли призыв заключенных в нашей стране.

Что известно о мобилизации заключенных в Украине 2024 — читайте на Фактах ICTV.

Могут ли мобилизовать заключенных в Украине

В Украине нет закона, который бы давал возможность мобилизовать лиц, отбывающих наказание, уверяет эксперт.

Сейчас смотрят

— Более того, украинским законодательством запрещено мобилизовать лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления. Эти мужчины вообще должны быть исключены из воинского учета. Что касается всех других лиц, отбывающих наказание, то вообще оснований для их привлечения в ряды ВСУ пока нет, — говорит Ростислав Кравец.

В частности, эксперт напомнил, что в начале полномасштабной агрессии России против Украины была соответствующая программа, по которой президент Владимир Зеленский помиловал некоторых лиц. Тогда кого-то из них условно досрочно освободили и они были мобилизованы.

— Затем этот процесс приостановили и сейчас действительно есть большое количество лиц, которые отбывают наказание, но готовы идти вместо отсидки в стенах тюрьмы защищать Украину. Однако программы такой нет, и, я так понимаю, что просто отсутствует лицо, которое было бы готово взять на себя ответственность за мобилизацию такой категории населения, — сказал юрист и адвокат.

То есть человек, отбывающий наказание, даже при большом желании не может вступить в ряды ВСУ, пока не отсидит в тюрьме за свои преступления определенный судом срок.

— А пока, как показывает практика, осужденные пишут письма, где просят о помиловании, чтобы иметь возможность пойти защищать Украину от российского нашествия. Есть большое количество обращений, в которых они отмечают, что готовы таким образом искупить вину. Особенно это касается лиц, совершивших коррупционные или служебные преступления. Таких очень много. Они пишут на Офис президента обращения с просьбой о помиловании и с просьбой об амнистии. К сожалению, этот вопрос сейчас находится в подвешенном состоянии, — отмечает Ростислав Кравец.

Могут ли в Украине начать мобилизовать заключенных в 2024 году

В Украине могут начать мобилизовать заключенных в этом году только в том случае, если на это будет политическая воля.

— Конечно, чисто теоретически это (начать процесс мобилизации заключенных, — Ред.) можно сделать. Если политической воли не будет, то вряд ли ситуация изменится. Несмотря на то, что предпосылки есть, поскольку фронт нуждается в военных. Но возьмет ли кто-то на себя ответственность за лиц, которые должны нести наказание? Пока я не слышал, что есть какие-то планы, программы по запуску такого механизма, — добавляет эксперт.

В частности, Ростислав Кравец отметил, что в новом законопроекте о мобилизации № 10378 некоторые из парламентариев предлагают разрешить призывать лиц, отбывающих условное наказание или досрочно освобожденных.

— Но я не думаю, что это исправит каким-то образом ситуацию и на самом деле кто-то примет соответствующий закон с таким пунктом, поскольку мы видели, какое отношение к заключенным, мобилизованным в Российской Федерации.

То есть в подразделениях, созданных из лиц, которые должны отбывать наказание и за умышленное убийство, и за другие тяжкие преступления, существуют совсем не уставные отношения. И вы же видели, как там за какие-то измены просто молотом разбивали голову. Я так понимаю, что это делается для того, чтобы держать заключенных в страхе. Но это же не демократическая страна. В Украине никто так, конечно, не будет делать, — рассказывает Ростислав Кравец.

Здесь и возникает вопрос, кто возьмет на себя ответственность за лиц, отбывающих наказание за преступления, поскольку в тюрьмах сидят и убийцы, и насильники, и наркоманы.

— Конечно, можно выделять экономические преступления, коррупционные преступления, ДТП какие-то, телесные повреждения непреднамеренные. Но кто этим будет заниматься — пока это открытый вопрос, который и не дает возможность запустить процесс мобилизации заключенных, — объясняет юрист и адвокат..

Таким образом, сейчас в Украине мобилизация заключенных не является законной, а предложенный пункт нового законопроекта о призыве условно освобожденных от наказания лиц еще рассматривается.

— Сейчас в Украине нет ни военных судей, ни военных прокуроров, ни военных следователей. Поэтому то, что предложение в новом законе примут, я сомневаюсь, — добавил Ростислав Кравец.

К слову, ранее адвокат объяснял, до какого возраста могут мобилизовать в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.