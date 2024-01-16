Катастрофічний провал. В ISW пояснили, чому РФ заперечувала збиття Україною літаків А-50 та Іл-22

У ніч на 14 січня РФ втратила літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ) та літак-командний пункт Іл-22. Росіяни всіляко намагалися заперечити, що їхні літаки збили Повітряні сили ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи заявили, що ЗСУ знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22.

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Інформаційний простір РФ переважно заперечував, що українські сили збили літак А-50, і натомість дивним чином стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони.

– А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російська ППО збила А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою, – йдеться у повідомленні.

Російське джерело, яке спеціалізується на авіації, звинуватило російських командирів у тому, що вони не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. Водночас командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

Аналітики зазначають, що незалежно від того, чи створює відсутність у нього досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, знання Афзалова у сфері протиповітряної оборони мали би бути відповідними для того, щоб війська не збивали власні літаки.

Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є співробітником російської структури безпеки, говорить, що у РФ створили фейк про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити своїх пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

– Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними, – зазначають в Інституті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в Міністерстві оборони Росії.

– На момент публікації цього матеріалу Міністерство оборони Росії не зробило офіційної заяви з приводу інциденту, – додали в ISW.

Як повідомив глава ГУР Кирило Буданов, в арсеналі Міноборони Росії лишилося лише вісім літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Фото: Міноборони РФ

Джерело : ISW

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