Это страшный эксперимент: Зеленский о последствиях затягивания с помощью Украине

Затягивание с помощью может привести к кризису и не только в Украине, поэтому Киев призывает не экспериментировать с этим вопросом.

Об этом в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Потому что это страшный эксперимент — затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние, безусловно, на безопасность всех континентов, — говорит он.

Зеленский отметил, что без западной помощи Украина будет слабее на поле боя, поскольку может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это в свою очередь приведет к тому, что наше государство, например, не сможет отражать атаки баллистическими ракетами.

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— Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая дорогостоящая, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах. Поэтому что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это даст возможность России захватить нас, — говорит президент.

По мнению Зеленского, в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Россией, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.

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