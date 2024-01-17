Це страшний експеримент: Зеленський про наслідки затягування із допомогою Україні

Затягування з допомогою може призвести до кризи і не лише в Україні, тож Київ закликає не експериментувати з цим питанням.

Про це в Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

– Якщо чесно, я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент — затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, переважно українських людей, але це і безпека європейського континенту і буде мати вплив, безумовно, на безпеку всіх континентів, – говорить він.

Зеленський зазначив, що без західної допомоги Україна буде слабшою на полі бою, оскільки може статися дефіцит артилерії, зенітних ракет для протиповітряної оборони. Це своєю чергою призведе до того, що наша держава, наприклад, не зможе відбивати атаки балістичними ракетами.

Зараз дивляться

– Буде велика кількість вбивств і велика кількість поранених людей. Ось вам і все. Завдяки системам протиповітряної оборони, наприклад, яка високовартісна, дуже високовартісна, у нас немає цього року блекауту. І в наших людей є тепло, у нас є вода і в лікарнях, і в дитсадках, і в школах. Тому що ж станеться? Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкішою, і це буде можливість для Росії захопити нас, – каже президент.

На думку Зеленського, у разі програшу України буде війна НАТО з Росією, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін цього дійсно прагне.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.