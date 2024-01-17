В этом году Украина должна “сбросить Россию с неба” — Кулеба в Давосе

В 2022 году Украина освободила 50% территорий, ранее захваченных РФ, в 2023-м — вытеснила российский флот из украинских территориальных вод, а в 2024 году должна получить преимущество над врагом в небе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе На защите единого европейского фронта.

— 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война, — сказал дипломат.

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По его словам, для этого Украине нужны истребители F-16, дальнобойные ракеты, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

— Если все это будет, то мы продолжим бороться и побеждать противника, который не спит. Это требует времени, — добавил Кулеба.

На днях глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ABC News заверил, что Украина никогда не сдастся: если закончится оружие — будем воевать лопатами.

Дипломат также исключил любые переговоры с режимом российского диктатора Владимира Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

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