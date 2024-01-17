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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Цього року Україна має “скинути Росію з неба” – Кулеба в Давосі

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

У 2022 році Україна звільнила 50% територій, раніше захоплених РФ, у 2023-му – витіснила російський флот з українських територіальних вод, а у 2024 році має отримати перевагу над ворогом у небі.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі На захисті єдиного європейського фронту.

– 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна, – сказав дипломат.

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За його словами, для цього Україні потрібні винищувачі F-16, далекобійні ракети, дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

– Якщо все це буде, то ми продовжимо боротися та перемагати противника, який не спить. Це потребує часу, – додав Кулеба.

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Дмитро Кулеба

Днями глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News запевнив, що Україна ніколи не здасться: якщо закінчиться зброя – будемо воювати лопатами.

Дипломат також виключив будь-які переговори з режимом російського диктатора Володимира Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

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Війна в Україні, Всесвітній економічний форум, Давос, Дмитро Кулеба, МЗС України, Російська агресія, Форум у Давосі
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