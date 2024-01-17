Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 730 оккупантов и 13 вражеских танков: потери РФ на 17 января
В течение суток украинские защитники ликвидировали 730 российских оккупантов.
Таким образом на 693-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли почти 373 тыс.
Потери РФ на 17 января 2024
- личного состава – около 372 820 (+730),
- танков ‒ 6 126 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 11 372 (+14),
- артиллерийских систем – 8 811 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 964 (+3),
- средств противовоздушной обороны ‒ 653,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 884 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1 817 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 755 (+24),
- специальной техники – 1 367 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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