Минус 730 оккупантов и 13 вражеских танков: потери РФ на 17 января

В течение суток украинские защитники ликвидировали 730 российских оккупантов.

Таким образом на 693-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли почти 373 тыс.

Потери РФ на 17 января 2024

личного состава – около 372 820 (+730),

танков ‒ 6 126 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 11 372 (+14),

артиллерийских систем – 8 811 (+10),

реактивных систем залпового огня – 964 (+3),

средств противовоздушной обороны ‒ 653,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 884 (+7),

крылатых ракет ‒ 1 817 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 755 (+24),

специальной техники – 1 367 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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