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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 730 оккупантов и 13 вражеских танков: потери РФ на 17 января

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники ликвидировали 730 российских оккупантов.

Таким образом на 693-е сутки полномасштабной войны потери армии РФ достигли почти 373 тыс.

Потери РФ на 17 января 2024

  • личного состава – около 372 820 (+730),
  • танков ‒ 6 126 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 372 (+14),
  • артиллерийских систем – 8 811 (+10),
  • реактивных систем залпового огня – 964 (+3),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 653,
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 884 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 1 817 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 755 (+24),
  • специальной техники – 1 367 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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