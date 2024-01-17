Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 730 окупантів та 13 ворожих танків: втрати РФ на 17 січня
Упродовж доби українські захисники ліквідували 730 російських окупантів.
Таким чином на 693-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 373 тис.
Втрати РФ на 17 січня 2024
- особового складу ‒ близько 372 820 (+730),
- танків ‒ 6 126 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14),
- артилерійських систем – 8 811 (+10),
- реактивних систем залпового вогню – 964 (+3),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 653,
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 884 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1 817 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24),
- спеціальної техніки ‒ 1 367 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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