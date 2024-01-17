Мінус 730 окупантів та 13 ворожих танків: втрати РФ на 17 січня

Упродовж доби українські захисники ліквідували 730 російських окупантів.

Таким чином на 693-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 373 тис.

Втрати РФ на 17 січня 2024

особового складу ‒ близько 372 820 (+730),

танків ‒ 6 126 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14),

артилерійських систем – 8 811 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 964 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 653,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 884 (+7),

крилатих ракет ‒ 1 817 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24),

спеціальної техніки ‒ 1 367 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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