Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 730 окупантів та 13 ворожих танків: втрати РФ на 17 січня

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 730 російських окупантів.

Таким чином на 693-ту добу повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули майже 373 тис.

Втрати РФ на 17 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 372 820 (+730),
  • танків ‒ 6 126 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14),
  • артилерійських систем – 8 811 (+10),
  • реактивних систем залпового вогню – 964 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 653,
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 884 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1 817 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24),
  • спеціальної техніки ‒ 1 367 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Вибухи, робота ППО
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Мінус 730 окупантів та 13 ворожих танків: втрати РФ на 17 січня
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Мінус 730 окупантів та 13 ворожих танків: втрати РФ на 17 січня

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь