Вместе открывали космическую эпоху независимой Украины: Кучма поздравил с днем рождения Горбулина

Дружба — это не когда люди во всем согласны, а когда они друг друга дополняют — даже в спорах, когда им друг с другом интересно, когда они друг друга поддерживают.

С такими словами второй президент Украины Леонид Кучма поздравил с днем рождения государственного деятеля, политика, ученого Владимира Горбулина, которому сегодня исполнилось 85 лет.

— Иногда кажется, что я дружу с Владимиром Горбулиным всю жизнь. На самом деле — не всю, но даже в те шестьдесят с лишним лет, что мы с ним дружим, уместилось несколько эпох. Мы познакомились еще на рассвете космической эры и посвятили ракетам три десятилетия. Потом вместе с ним мы открывали космическую эпоху уже независимой Украины, и это было лишь одним из наших дел по созданию важнейших основ нашего государства, его прочного фундамента, — отметил Кучма.

Он добавил, что Горбулин — очень разносторонний человек, о чем свидетельствует сам перечень его должностей и направлений ответственности: Совет национальной безопасности и обороны, украинский ВПК, реформирование армии, евроатлантическая интеграция и т.д.

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— И это — только в годы моего президентства. Ведь потом была еще научная деятельность на самом высоком уровне, теперь еще и писательство. Вспомню еще одну тяжелую площадку, где нам пришлось снова поработать вместе. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе — это уже когда началась эпоха такой долгой войны Украины за независимость и свободу, — подчеркнул Кучма.

Справка. Знакомство Кучмы и Горбулина началось в 1962 году в КБ Южное. В 1992 году Владимир Горбулин возглавляет Национальное космическое агентство Украины. Уже при своей первой президентской каденции Леонид Кучма поручает Владимиру Горбулину самое ответственное дело — национальную безопасность и оборону Украины.

Фото: Дарка Олифер

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