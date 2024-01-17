Разом відкривали космічну епоху незалежної України: Кучма привітав з днем народження Горбуліна

Дружба – це не коли люди в усьому згодні, а коли вони один одного доповнюють – навіть у суперечках, коли їм один з одним цікаво, коли вони один одного підтримують.

З такими словами другий президент України Леонід Кучма привітав з днем народження державного діяча, політика, вченого Володимира Горбуліна, якому сьогодні виповнилося 85 років.

– Інколи здається, що я дружу з Володимиром Горбуліним все життя. Насправді – не все, але навіть у ті шістдесят з гаком років, що ми з ним дружимо, вмістилося кілька епох. Ми познайомилися ще на світанку космічної ери і присвятили ракетам три десятиріччя. Потім разом з ним ми відкривали космічну епоху вже незалежної України, і це було лише однією з наших справ зі створення найважливіших основ нашої держави, її міцного фундаменту, – зазначив Кучма.

Він додав, що Горбулін – дуже різнобічна людина, про що свідчить сам перелік його посад та напрямків відповідальності: Рада національної безпеки та оборони, український ВПК, реформування війська, євроатлантична інтеграція тощо.

Зараз дивляться

– І це – лише у роки мого президентства. Адже потім була ще наукова діяльність на найвищому рівні, тепер ще й письменництво.

Згадаю ще один важкий майданчик, де нам довелося знову попрацювати разом. Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі – це вже коли почалася епоха такої довгої війни України за незалежність і волю, – наголосив Кучма.

Довідка. Знайомство Кучми та Горбуліна почалося 1962 року в КБ Південне. 1992 року Володимир Горбулін очолює Національне космічне агентство України. Вже за своєї першої президентської каденції Леонід Кучма доручає Володимиру Горбуліну найвідповідальнішу справу – національну безпеку та оборону України.

Фото: Дарка Оліфер

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.