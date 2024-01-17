Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина будет среди главных приоритетов на саммите НАТО в Вашингтоне — заместитель Столтенберга

НАТО
Фото: Depositphotos

Поддержка Украины будет одним из приоритетов следующего саммита лидеров стран — членов НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщила пресс-служба военно-политического союза.

— На нынешнем саммите в Вашингтоне мы пойдем дальше. Будем делать то, что необходимо для обеспечения безопасности наших людей, наших стран и международной системы, основанной на правилах, — сказал он.

По его словам, на саммите планируют обсудить укрепление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной. Усиление поддержки Украины также будет среди главных приоритетов саммита.

Сейчас смотрят

— Первое заседание Совета Украина-НАТО в формате начальников генеральных штабов является еще одним свидетельством нашей неизменной поддержки этой страны, ведь украинцы также ведут нашу борьбу. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру, — заявил Джоане.

17-18 января в Брюсселе у Военного комитета блока запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами блока. Участие в ней примет удаленно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сообщал, что Залужный во время встречи должен рассказать о текущей ситуации на поле боя.

Читайте также
Исход войны в Украине определит судьбу мира — глава Военного комитета НАТО
Засідання Ради Україна-НАТО на рівні керівників Генштабів

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

НАТО, Украина, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Западу надо изменить стратегию поддержки Украины — президент Латвии
Едгарс Рінкевичс
Залужный расскажет о ситуации на фронте во время заседания Совета Украина-НАТО
Залужний
Исход войны в Украине определит судьбу мира — глава Военного комитета НАТО
Засідання Ради Україна-НАТО на рівні керівників Генштабів
Не хватит ресурсов: в Литве оценили риск нападения РФ на НАТО
Російські окупанти
Венгрия сигнализирует ЕС, что может снять вето с €50 млрд для Украины — СМИ
Віктор Орбан

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь