Украина будет среди главных приоритетов на саммите НАТО в Вашингтоне — заместитель Столтенберга

Поддержка Украины будет одним из приоритетов следующего саммита лидеров стран — членов НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщила пресс-служба военно-политического союза.

— На нынешнем саммите в Вашингтоне мы пойдем дальше. Будем делать то, что необходимо для обеспечения безопасности наших людей, наших стран и международной системы, основанной на правилах, — сказал он.

По его словам, на саммите планируют обсудить укрепление коллективной обороны, особенно противовоздушной и противоракетной. Усиление поддержки Украины также будет среди главных приоритетов саммита.

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— Первое заседание Совета Украина-НАТО в формате начальников генеральных штабов является еще одним свидетельством нашей неизменной поддержки этой страны, ведь украинцы также ведут нашу борьбу. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру, — заявил Джоане.

17-18 января в Брюсселе у Военного комитета блока запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами блока. Участие в ней примет удаленно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сообщал, что Залужный во время встречи должен рассказать о текущей ситуации на поле боя.

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