Україна буде серед головних пріоритетів на саміті НАТО у Вашингтоні – заступник Столтенберга
Підтримка України буде одним із пріоритетів наступного саміту лідерів країн – членів НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.
Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомила пресслужба військово-політичного союзу.
— На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі. Робитимемо те, що необхідно для забезпечення безпеки наших людей, наших країн та міжнародної системи, заснованої на правилах, – сказав він.
За його словами, на саміті планують обговорити зміцнення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної. Посилення підтримки України також буде серед головних пріоритетів саміту.
— Перше засідання Ради Україна-НАТО у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої незмінної підтримки цієї країни, адже українці також ведуть нашу боротьбу. І ми будемо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, – заявив Джоане.
17-18 січня в Брюсселі у Військового комітету блоку запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО в форматі командувачів збройними силами блоку. Участь у ній візьме віддалено головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер повідомляв, що Залужний під час зустрічі має розповісти про поточну ситуацію на полі бою.